復盛應用多元布局再加一 將以7億元購併力野精密跨汽車產業
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 18:36
全球龐大的換車需求將掀起巨浪，高爾夫球桿頭生產龍頭復盛應用 (6670-TW)(5) 日經董事會決議，擬透過 100% 持股的子公司中山廣盛運動器材公司，購併力野精密工業深圳公司和江蘇力野精工科技公司，預估此一收購案的金額約 7 億元。將有利於拓展車用零組件在產業的布局
復盛應用的此一投資達 7 億元的併購計畫，預計可以拿下力野 76-79％股權，收購案預計今年第三季完成，復盛集團完成力野集團的收購案之後，將有利於拓展車用零組件事業布局，提升經營績效。
復盛應用指出，復盛 5 日董事會決議，將由復盛應用 100% 持有的子公司中山廣盛運動器材公司，收購力野精密工業（深圳）有限公司、以及江蘇力野精工科技有限公司。
復盛應用指出，此一收購案的交易相對人，是力野集團股東，收購案的金額約 7 億元，將採現金交易，預計可以取得力野 76-79％股權，收購案預計今年第三季完成。
復盛應用並指出，復盛正在打造高球桿頭代工、體育用品、以及航太車位零配件產業的營運三支腳，此一併購案完成之後，將有利於復盛拓展車用零組件事業布局，提升經營績效，若收購後能發揮經營成效，對復盛未來的每股淨值及每股盈餘，應會有所助益。
復盛應用併購的腳步不斷，除在台併購航太零組件廠，2020 年復盛應用並與策略夥伴閎鼎資本旗下的士鼎創投，以合計 16 億元共同取得民盛應用 (Minson)100% 股權；其中復盛應用出資 13.6 億元、持股 85%，其餘為閎鼎資本投資；民盛應用為冰上、極限運動裝備專業代工大廠。
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