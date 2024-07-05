復盛應用多元布局再加一 將以7億元購併力野精密跨汽車產業

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 18:36

復盛應用的此一投資達 7 億元的併購計畫，預計可以拿下力野 76-79％股權，收購案預計今年第三季完成，復盛集團完成力野集團的收購案之後，將有利於拓展車用零組件事業布局，提升經營績效。

復盛應用指出，復盛 5 日董事會決議，將由復盛應用 100% 持有的子公司中山廣盛運動器材公司，收購力野精密工業（深圳）有限公司、以及江蘇力野精工科技有限公司。

復盛應用指出，此一收購案的交易相對人，是力野集團股東，收購案的金額約 7 億元，將採現金交易，預計可以取得力野 76-79％股權，收購案預計今年第三季完成。

復盛應用並指出，復盛正在打造高球桿頭代工、體育用品、以及航太車位零配件產業的營運三支腳，此一併購案完成之後，將有利於復盛拓展車用零組件事業布局，提升經營績效，若收購後能發揮經營成效，對復盛未來的每股淨值及每股盈餘，應會有所助益。