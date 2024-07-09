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鉅亨速報

盤後速報 - 金萬林-創(6645)下週(7月16日)除權0.5元，預估參考價35.14元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

金萬林-創(6645-TW)下週(7月16日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(7月9日)收盤價36.90元計算，預估參考價為35.14元，權值合計為1.76元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

金萬林-創(6645-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物醫學產品銷售暨基因檢測分析服務。近5日股價下跌3.14%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 36.90 0.0 0.0% 0.5
2023/06/20 43.95 0.1 0.23% 1.4144
2022/07/26 45.2 0.25 0.55% 3.0
2021/08/19 38.15 0.0 0.0% 0.473
2019/07/16 22.3 0.0 0.0% 0.1743

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