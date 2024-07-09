盤後速報 - 金萬林-創(6645)下週(7月16日)除權0.5元，預估參考價35.14元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06
金萬林-創(6645-TW)下週(7月16日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(7月9日)收盤價36.90元計算，預估參考價為35.14元，權值合計為1.76元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
金萬林-創(6645-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物醫學產品銷售暨基因檢測分析服務。近5日股價下跌3.14%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|36.90
|0.0
|0.0%
|0.5
|2023/06/20
|43.95
|0.1
|0.23%
|1.4144
|2022/07/26
|45.2
|0.25
|0.55%
|3.0
|2021/08/19
|38.15
|0.0
|0.0%
|0.473
|2019/07/16
|22.3
|0.0
|0.0%
|0.1743
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