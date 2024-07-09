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鉅亨速報

盤後速報 - 91APP*-KY(6741)下週(7月16日)除息0.95元，預估參考價95.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

91APP*-KY(6741-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.95元。

以今日(7月9日)收盤價96.40元計算，預估參考價為95.45元，息值合計為0.95元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

91APP*-KY(6741-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為新零售軟體開發暨服務。數據 x 電商服務。近5日股價下跌0.72%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 96.40 0.95 0.99% 0.0
2023/07/17 128.5 0.7 0.54% 0.0
2022/07/20 114.0 0.4902 0.43% 0.0

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