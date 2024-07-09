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鉅亨速報

盤後速報 - 茂迪(6244)下週(7月16日)除息0.32元，預估參考價32.63元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

茂迪(6244-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

以今日(7月9日)收盤價32.95元計算，預估參考價為32.63元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂迪(6244-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。近5日股價上漲6.42%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 32.95 0.32 0.97% 0.0
2023/07/18 33.05 0.45 1.36% 0.0
2022/07/28 27.55 0.2 0.73% 0.0
2021/08/17 28.25 0.2 0.71% 0.0
2014/07/16 45.299999 0.5001 1.1% 0.0

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茂迪32.95-0.60%

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