盤後速報 - 茂迪(6244)下週(7月16日)除息0.32元，預估參考價32.63元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
茂迪(6244-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。
以今日(7月9日)收盤價32.95元計算，預估參考價為32.63元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂迪(6244-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。近5日股價上漲6.42%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|32.95
|0.32
|0.97%
|0.0
|2023/07/18
|33.05
|0.45
|1.36%
|0.0
|2022/07/28
|27.55
|0.2
|0.73%
|0.0
|2021/08/17
|28.25
|0.2
|0.71%
|0.0
|2014/07/16
|45.299999
|0.5001
|1.1%
|0.0
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