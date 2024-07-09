盤後速報 - 悅城(6405)下週(7月16日)除息0.1元，預估參考價27.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06
悅城(6405-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(7月9日)收盤價27.30元計算，預估參考價為27.2元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
悅城(6405-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電薄化玻璃。近5日股價上漲8.3%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|27.30
|0.1
|0.37%
|0.0
|2023/07/17
|23.5
|0.1
|0.43%
|0.0
|2022/07/15
|21.7
|2.0
|9.22%
|0.0
|2021/08/06
|32.2
|0.6
|1.86%
|0.0
|2020/07/15
|15.4
|0.5
|3.25%
|0.0
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