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鉅亨速報

盤後速報 - 悅城(6405)下週(7月16日)除息0.1元，預估參考價27.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

悅城(6405-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(7月9日)收盤價27.30元計算，預估參考價為27.2元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

悅城(6405-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電薄化玻璃。近5日股價上漲8.3%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 27.30 0.1 0.37% 0.0
2023/07/17 23.5 0.1 0.43% 0.0
2022/07/15 21.7 2.0 9.22% 0.0
2021/08/06 32.2 0.6 1.86% 0.0
2020/07/15 15.4 0.5 3.25% 0.0

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