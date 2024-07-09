盤後速報 - 普誠(6129)下週(7月16日)除息0.25元，預估參考價25.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
普誠(6129-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(7月9日)收盤價25.30元計算，預估參考價為25.05元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
普誠(6129-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC之設計、製造與銷售。近5日股價上漲2.59%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|25.30
|0.25
|0.99%
|0.0
|2023/07/11
|31.9
|0.65
|2.04%
|0.0
|2013/06/26
|8.5900002
|0.2
|2.33%
|0.0
|2012/07/16
|9.95
|0.5
|5.03%
|0.0
|2011/07/11
|16.799999
|0.9998
|5.95%
|0.0
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