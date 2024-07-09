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鉅亨速報

盤後速報 - 普誠(6129)下週(7月16日)除息0.25元，預估參考價25.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

普誠(6129-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(7月9日)收盤價25.30元計算，預估參考價為25.05元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

普誠(6129-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC之設計、製造與銷售。近5日股價上漲2.59%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 25.30 0.25 0.99% 0.0
2023/07/11 31.9 0.65 2.04% 0.0
2013/06/26 8.5900002 0.2 2.33% 0.0
2012/07/16 9.95 0.5 5.03% 0.0
2011/07/11 16.799999 0.9998 5.95% 0.0

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