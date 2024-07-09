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鉅亨速報

盤後速報 - 國建(2501)下週(7月16日)除息1元，預估參考價29.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

國建(2501-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月9日)收盤價30.30元計算，預估參考價為29.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

國建(2501-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。近5日股價下跌1.94%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 30.30 1.0 3.3% 0.0
2023/07/13 16.2 0.5 3.09% 0.0
2022/07/14 16.75 0.6 3.58% 0.0
2021/08/17 20.0 1.0 5.0% 0.0
2020/07/15 20.1 1.0 4.98% 0.0

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