盤後速報 - 國建(2501)下週(7月16日)除息1元，預估參考價29.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
國建(2501-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月9日)收盤價30.30元計算，預估參考價為29.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
國建(2501-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。近5日股價下跌1.94%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|30.30
|1.0
|3.3%
|0.0
|2023/07/13
|16.2
|0.5
|3.09%
|0.0
|2022/07/14
|16.75
|0.6
|3.58%
|0.0
|2021/08/17
|20.0
|1.0
|5.0%
|0.0
|2020/07/15
|20.1
|1.0
|4.98%
|0.0
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