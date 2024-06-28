台泥：和平港災損尚需時間恢復 環境教育及復育腳步不停

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-28 18:39

台泥 (1101-TW) 和平港在 0403 花蓮強震中重創，裝船機卸船機受損嚴重，雖然投入大量人力與經費重建，並需要時間復原，不過，台泥表示，對環境教育及環境復育的預算不會因此受到影響。

和平港甫獲得「第 9 屆國家環境教育獎」，台泥說明，和平港是歐盟海事組織認證的生態港，也是台灣第一座取得環境教育設施場所認證的港口，透過常態性生態導覽與環教課程，推廣海洋保育，營造一個以環境教育成為解決問題和創造環境利基之體現。

和平港位於花蓮最北端和平村的和平工業港，為服務和平工業區所設立，1997 年開始建造，2003 年啟動運營，20 餘年來和平港重視環境永續，讓新生的海洋在短短 20 年內孕育出絢爛繽紛的生態。

台泥 2020 年台泥將花蓮和平水泥廠部分場域對外開放成為台泥 DAKA 開放生態循環工廠，和平港也透過 DAKA 港電廠循環經濟導覽，開始固定對外開放，2021 年更啟動「生態方塊珊瑚移植培育計畫」。

2022 年和平港更進一步取得環境教育設施場所認證，設計 3 套環境教育課程包括大船入港、海港的房客、港口保衛隊，且透過校外教學、參與科普列車、氣候變遷、災害防救、自然保育等，推展環境教育。