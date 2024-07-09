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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.18元，預估目標價為150元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.4元下修至6.18元，其中最高估值6.92元，最低估值5.68元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.92(6.92)9.9211.97
最低值5.68(5.68)7.238.59
平均值6.26(6.3)8.3910.15
中位數6.18(6.4)8.319.83

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,037,408,0401,296,135,0001,434,193,240
最低值980,467,0001,023,950,0001,305,843,220
平均值1,007,385,5101,185,166,7501,362,729,150
中位數1,008,791,0001,184,287,1801,348,870,270

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.084.013.763.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		867,057,007984,619,156862,082,848845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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