鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.18元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.4元下修至6.18元，其中最高估值6.92元，最低估值5.68元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.92(6.92)
|9.92
|11.97
|最低值
|5.68(5.68)
|7.23
|8.59
|平均值
|6.26(6.3)
|8.39
|10.15
|中位數
|6.18(6.4)
|8.31
|9.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,037,408,040
|1,296,135,000
|1,434,193,240
|最低值
|980,467,000
|1,023,950,000
|1,305,843,220
|平均值
|1,007,385,510
|1,185,166,750
|1,362,729,150
|中位數
|1,008,791,000
|1,184,287,180
|1,348,870,270
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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