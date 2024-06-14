〈台股風向球〉山頂上玩 外資投信續買 但季底前提防漲多股遭結帳

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-16 11:10

台股加權指數在台積電 (2330-TW) 領軍衝刺下，一周來飆漲 646 點，一舉站上 22500 點關卡，直接收在史上最高點 22504 點，外資和投信續買，台股交易員指出，尚未看到明顯的季底結帳賣壓，不過，仍不排除季底前法人將開始換股操作，個股居高思危，留意類股間的輪動，而聯準會的官員陸續發表談話，也將牽動資金的敏感神經。

外資上周再度轉買 358 億元，終結連 2 賣，投信則是小買 50.7 億元，為連 2 買，暫未看到法人積極的結帳壓力出籠。

以金額來看，外資顯然積極著墨在 AI 族群，鴻海 (2317-TW) 獲加碼多達 235 億元，瑞昱 (2379-TW) 近 74 億元，廣達 (2382-TW)71 億元，聯發科 (2454-TW)60 億元，台達電 (2308-TW) 近 43 億元，此外，元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW) 和元太 (8069-TW) 均獲加碼逾 23 億元。

投信方面，趕在季底前以非電族群為主要加碼方向，買超長榮航 54.5 億元，中信金和世界 (5347-TW) 均有 44 億元，貿聯 - KY(3665-TW) 近 19 億元，創意 (3443-TW)15 億元，華城 (1519-TW) 和國產 (2504-TW) 達 13 億元。

台股交易員提醒，時序逐漸進入季底，再加上 AI 題材在台北電腦展過後可能先告一段落，本周留意題材間的接棒輪動。

永豐投顧進一步提醒，台北電腦展和蘋果 WWDC 大會後，AI 相關族群及蘋果概念股連袂歡呼，台股由同時具備 AI 和蘋果成分股的台積電和鴻海帶動，股市再創新高，但本周起，題材秀逐步告一段落，轉為開始聚焦聯準會官員在 FOMC 會議後陸續釋放對經濟和降息空間的看法。