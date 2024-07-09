〈焦點股〉聯發科填息發威 00947同受激勵股價走堅

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 10:15

進入下半年，台股在 AI 題材帶領下持續攻高，除了晶圓代工龍頭外，台灣 IC 設計產業全球競爭力強勁，包括聯發科、聯詠、瑞昱等三大廠營收皆擠進全球前八大，預期隨著生成式 AI 需求的提升，業績成長可期，聯發科 (2454-TW) 昨 (8) 日順利填息後，今 (9) 日股價持續走堅，台新臺灣 IC 設計動能 ETF (00947-TW) 同受激勵，在盤上表現。

00947 為全台首檔聚焦在 IC 設計產業的 ETF，發行價 15 元，00947 持有聯發科約 11%，第二大持股為台達電比重 9%，聯詠、瑞昱各占 8%，自 6 月 12 日掛牌上市後，價格一度衝上 16 元之上，不過，近日適逢上市櫃除權息旺季，使得 00947 股價連帶受到影響。

聯發科於 7 月 4 日進行除息交易，經過 3 個交易日後，8 日成功完成填息，今天持續上漲超過 2%，最高來到 1450 元。而 00947 股價隨之反彈，緩步向上。而聯詠 (3034-TW) 將於 7 月 10 日除息，每股將配發 32 元現金股利。

台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金經理人黃鈺民指出，基本面持續正向看待，全球 PMI 站上 50 以上擴張點，美國經濟持續強勢，而中國也見到改善，此外，AI 供應鏈業績可望逐季向上成長，PC、NB 等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，預測機構一致預測台灣 2024 年 GDP 重返 3% 以上，台股企業獲利年增率有機會上看二位數。

此外，今年第四季美國將進行總統大選，據歷史經驗顯示，美國總統選舉當年，美股平均漲幅高達 10% 左右，加上聯準會今年仍有機會降息，對台股具激勵作用，有助於激勵股市中長線漲升行情，短線若遇較大的修正皆是低接買點。

黃鈺民表示， AI 技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式 AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在 AI 商機大爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣 IC 設計產業另一波成長高峰。