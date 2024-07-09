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鉅亨速報

營收速報 - 第一銅(2009)6月營收3.44億元年增率高達49.23％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 12:15

第一銅(2009-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.44億元，年增率49.23%，月增率22.8%。

今年1-6月累計營收為15.40億元，累計年增率23.2%。

最新價為50.3元，近5日股價上漲2.91%，相關鋼鐵工業上漲0.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+359 張
  • 外資買賣超：+251 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.44億 49% 23%
24/5 2.80億 43% 6%
24/4 2.65億 35% 11%
24/3 2.38億 -10% 49%
24/2 1.60億 -20% -37%
24/1 2.53億 54% 12%

第一銅(2009-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體。印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易。以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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