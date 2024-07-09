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鉅亨速報

盤中速報 - 高鋒(4510)急拉3.77%報24.8元，成交21,088張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:01

高鋒(4510-TW)近5分K漲速3.77%，09日10:01報24.8元，成交21,088張，今日漲幅為4.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高鋒(4510-TW)近5日股價上漲42.9%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲1.05%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-143 張
  • 外資買賣超：-143 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+4,770 張
  • 融券增減：+518 張

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