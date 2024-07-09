盤中速報 - 高鋒(4510)急拉3.77%報24.8元，成交21,088張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:01
高鋒(4510-TW)近5分K漲速3.77%，09日10:01報24.8元，成交21,088張，今日漲幅為4.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高鋒(4510-TW)近5日股價上漲42.9%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲1.05%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-143 張
- 外資買賣超：-143 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+4,770 張
- 融券增減：+518 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大東(1441)急跌-3.04%報15.95元，成交336張
- 盤中速報 - 佳總(5355)大跌7.07%，報13.15元
- 盤中速報 - 及成(3095)急跌-3.2%報60.5元，成交412張
- 盤中速報 - 科嶠(4542)大跌7.04%，報84.5元
鉅亨號貼文看更多
下一篇