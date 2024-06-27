search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 瑞軒(2489)大漲7.14%，報21元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:54

瑞軒(2489-TW)27日09:54股價上漲1.4元，報21.0元，漲幅7.14%，成交11,415張。

瑞軒(2489-TW)所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。

近5日股價上漲2.62%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,816 張
  • 外資買賣超：+3,572 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,244 張
  • 融資增減：+5 張
  • 融券增減：+40 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22895.2-0.40%
瑞軒20.755.87%

相關權證

加權指數法興 槓桿23.04
加權指數法興 槓桿23.03

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

偏強
瑞軒

80%

勝率

#上升三法

偏強
瑞軒

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty