盤中速報 - 瑞軒(2489)大漲7.14%，報21元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:54
瑞軒(2489-TW)27日09:54股價上漲1.4元，報21.0元，漲幅7.14%，成交11,415張。
瑞軒(2489-TW)所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。
近5日股價上漲2.62%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,816 張
- 外資買賣超：+3,572 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1,244 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：+40 張
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