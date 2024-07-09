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鉅亨速報

盤中速報 - 松瑞藥(4167)大跌7.16%，報23.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:19

松瑞藥(4167-TW)09日09:19股價下跌1.8元，報23.35元，跌幅7.16%，成交3,492張。

松瑞藥(4167-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。

近5日股價下跌4.01%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,468 張
  • 外資買賣超：-2,234 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-234 張
  • 融資增減：-299 張
  • 融券增減：-178 張

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