盤中速報 - 松瑞藥(4167)大跌7.16%，報23.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:19
松瑞藥(4167-TW)09日09:19股價下跌1.8元，報23.35元，跌幅7.16%，成交3,492張。
松瑞藥(4167-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。
近5日股價下跌4.01%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,468 張
- 外資買賣超：-2,234 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-234 張
- 融資增減：-299 張
- 融券增減：-178 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 至寶電(3226)急拉3.17%報61.8元，成交34張
- 盤中速報 - 廣達(2382)大漲7.04%，報342元
- 盤中速報 - 映興(3597)大漲7.14%，報26.25元
- 盤中速報 - 和勤(1586)急跌-3.19%報35.15元，成交859張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇