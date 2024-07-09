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鉅亨速報

盤中速報 - 鈺德(3050)急跌-5.02%報26.55元，成交24,634張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:19

鈺德(3050-TW)近5分K跌速5.02%，09日09:19報26.55元，成交24,634張，今日跌幅為3.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺德(3050-TW)近5日股價上漲21.1%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲7.02%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-369 張
  • 外資買賣超：-359 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+271 張
  • 融券增減：+161 張

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集中市場加權指數24110.520.97%
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