盤中速報 - 瑞軒(2489)急拉3.82%報20.35元，成交3,400張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:40
瑞軒(2489-TW)近5分K漲速3.82%，27日09:40報20.35元，成交3,400張，今日漲幅為3.83％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瑞軒(2489-TW)近5日股價上漲2.62%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,816 張
- 外資買賣超：+3,572 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1,244 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：+40 張
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