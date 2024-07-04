新光金現增定價每股8.3元 估募資逾138億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 23:46
新光人壽力拚資本適足等級達標，新光金 (2888-TW) 日前董事會決議辦理 16.7 億股現金增資，今 (4) 日定價出爐，每股 8.3 元，共募資約 138.61 億元，以新光金今天收盤價 10.4 元估算，相當於打 8 折現增。
新光金晚間重訊公告，現增普通股 16.7 億股，發行價格每股 8.3 元，發行總金額 138.61 億元。
新光金表示，其中 75% 由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每千股認購普通股新股約 79.3 股，另公開發行 10%，以公開申購方式對外公開承銷，員工認股約 15%。
新光金說明，增資資金用途是因應子公司業務發展，轉投資子公司新光人壽，現金增資認股基準日為 7/19，最後過戶日為 7/14。原股東及員工繳納期間為 7/23-7/31，特定人認股繳款為 8/1-8/7，增資基準日 8/7。
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