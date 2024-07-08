盤後速報 - 萬泰科(6190)次交易(9)日除息1.16元，參考價41.34元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
萬泰科(6190-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。
首日參考價為41.34元，相較今日收盤價42.50元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|42.50
|1.1627
|2.74%
|0.0
|2023/07/10
|36.3
|2.0
|5.51%
|0.0
|2022/08/01
|35.95
|1.3935
|3.88%
|0.0
|2021/08/05
|26.6
|1.0077
|3.79%
|0.0
|2020/06/24
|15.95
|0.8
|5.02%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台境(8476)次交易(9)日除權息2.4元，參考價60.98元
- 盤後速報 - 億豐(8464)次交易(9)日除息12元，參考價393.0元
- 盤後速報 - 紅木-KY(8426)次交易(9)日除息2.5元，參考價50.2元
- 盤後速報 - 金居(8358)次交易(9)日除息1.5元，參考價68.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇