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鉅亨速報

盤後速報 - 萬泰科(6190)次交易(9)日除息1.16元，參考價41.34元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

萬泰科(6190-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。

首日參考價為41.34元，相較今日收盤價42.50元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 42.50 1.1627 2.74% 0.0
2023/07/10 36.3 2.0 5.51% 0.0
2022/08/01 35.95 1.3935 3.88% 0.0
2021/08/05 26.6 1.0077 3.79% 0.0
2020/06/24 15.95 0.8 5.02% 0.0

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