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鉅亨速報

盤後速報 - 萬泰科(6190)下週(7月9日)除息1.16元，預估參考價38.89元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

萬泰科(6190-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。

以今日(7月2日)收盤價40.05元計算，預估參考價為38.89元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

萬泰科(6190-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為區域網路線.電子線。汽機車用線。電源線 電腦線。近5日股價下跌2.54%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 40.05 1.1627 2.9% 0.0
2023/07/10 36.3 2.0 5.51% 0.0
2022/08/01 35.95 1.3935 3.88% 0.0
2021/08/05 26.6 1.0077 3.79% 0.0
2020/06/24 15.95 0.8 5.02% 0.0

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