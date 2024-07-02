盤後速報 - 萬泰科(6190)下週(7月9日)除息1.16元，預估參考價38.89元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
萬泰科(6190-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。
以今日(7月2日)收盤價40.05元計算，預估參考價為38.89元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
萬泰科(6190-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為區域網路線.電子線。汽機車用線。電源線 電腦線。近5日股價下跌2.54%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|40.05
|1.1627
|2.9%
|0.0
|2023/07/10
|36.3
|2.0
|5.51%
|0.0
|2022/08/01
|35.95
|1.3935
|3.88%
|0.0
|2021/08/05
|26.6
|1.0077
|3.79%
|0.0
|2020/06/24
|15.95
|0.8
|5.02%
|0.0
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