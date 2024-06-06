〈COMPUTEX〉宜鼎旗下安提國際推次世代邊緣AI系統 搶工業、醫療市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 16:21

宜鼎 (5289-TW) 旗下安提國際 (Aetina) 今 (7) 日於 COMPUTEX 宣布，推出全新工業級高擴充性邊緣 AI 系統「AIE-MIX640」，該系統以輝達(NVDA-US)NVIDIA IGX Orin 為基礎，並通過輝達驗證，將提供卓越的 AI 運算效能、企業級安全性、功能安全及長期技術支援，專為工業和醫療環境打造。

安提全新 AIE-MIX640 工業級邊緣 AI 系統預計 8 月開始提供樣品，並於 2024 年第四季全面上市。

安提國際產品研發處資深經理林信宏表示，AI 技術在邊緣端逐漸普及，尤其是在製造業和醫療產業，但企業對即時 AI 運算和企業級軟體的需求尤為迫切，安提推出的 AIE-MIX640 工業級邊緣 AI 系統正好滿足了這些組織對於高效能、功能安全性及可靠性的綜合需求。

安提長期與輝達合作，此次系統基於 NVIDIA IGX Orin 進行開發，是一款工業級邊緣人工智慧系統，結合企業級硬體、軟體和支援，專為工業和醫療場景打造的 IGX，賦予企業在邊緣部署 AI 所需的強大性能、耐用性、安全性和功能安全。

安提配備通過 NVIDIA 認證系統驗證的硬體，AIE-MIX640 包含強大的人工智慧運算模組，專為節能自動化裝置打造，可提供每秒 248 兆次浮點運算 (TOPS) 的人工智慧效能，並可透過選配的 NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 GPU，擴充至 1,705 兆次浮點運算效能。

此外，安提 AIE-MIX640 支援 NVIDIA ConnectX-7 NIC，可提供每秒高達 200 Gb/s 的超高網路傳輸速度，非常適合需要高速網路、超低延遲和先進安全功能的大型數據應用。

安提 AIE-MIX640 全機採用創新無螺絲設計和專利防塵網罩，有效防止灰塵進入機箱，並極大化延長效能表現與長期可靠性，同時簡化維護工作。為了進一步確保產品生命週期，安提國際提供長達 10 年的技術支持，協助開發工程師快速建構安全可靠自主系統。

根據 Gartner 預測，到 2030 年，預計有 80% 的人將每天與智慧型機器人進行互動，這相較於目前不到 10% 的比例將有顯著增加。在工業環境中，內建的功能性安全性能至關重要，以避免在智慧空間內發生碰撞或其他威脅到安全的事件。