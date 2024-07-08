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鉅亨速報

盤後速報 - 拓凱(4536)下週(7月15日)除息8.5元，預估參考價185.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

拓凱(4536-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.5元。

以今日(7月8日)收盤價194.00元計算，預估參考價為185.5元，息值合計為8.5元，股息殖利率4.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

拓凱(4536-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動休閒產品。航太醫療產品。原物料及其他。近5日股價下跌0.5%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 194.00 8.5 4.38% 0.0
2023/07/13 184.5 11.0 5.96% 0.0
2022/08/01 147.0 6.0 4.08% 0.0
2021/08/13 148.0 5.0 3.38% 0.0
2020/07/30 161.5 6.0 3.72% 0.0

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