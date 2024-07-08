盤後速報 - 拓凱(4536)下週(7月15日)除息8.5元，預估參考價185.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
拓凱(4536-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.5元。
以今日(7月8日)收盤價194.00元計算，預估參考價為185.5元，息值合計為8.5元，股息殖利率4.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
拓凱(4536-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動休閒產品。航太醫療產品。原物料及其他。近5日股價下跌0.5%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|194.00
|8.5
|4.38%
|0.0
|2023/07/13
|184.5
|11.0
|5.96%
|0.0
|2022/08/01
|147.0
|6.0
|4.08%
|0.0
|2021/08/13
|148.0
|5.0
|3.38%
|0.0
|2020/07/30
|161.5
|6.0
|3.72%
|0.0
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