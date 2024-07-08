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鉅亨速報

盤後速報 - 智易(3596)下週(7月15日)除息7元，預估參考價159.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

智易(3596-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(7月8日)收盤價166.00元計算，預估參考價為159.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

智易(3596-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線區域網路產品。整合性數位家庭及行動辦公室之多媒體閘道器。無線影音產品。近5日股價上漲1.54%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 166.00 7.0 4.22% 0.0
2023/07/13 132.0 6.5 4.92% 0.0
2022/07/04 108.0 6.709 6.21% 0.0
2021/04/15 122.0 6.4985 5.33% 0.0
2020/07/17 84.0 4.7001 5.6% 0.0

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