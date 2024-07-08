盤後速報 - 智易(3596)下週(7月15日)除息7元，預估參考價159.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
智易(3596-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(7月8日)收盤價166.00元計算，預估參考價為159.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
智易(3596-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線區域網路產品。整合性數位家庭及行動辦公室之多媒體閘道器。無線影音產品。近5日股價上漲1.54%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|166.00
|7.0
|4.22%
|0.0
|2023/07/13
|132.0
|6.5
|4.92%
|0.0
|2022/07/04
|108.0
|6.709
|6.21%
|0.0
|2021/04/15
|122.0
|6.4985
|5.33%
|0.0
|2020/07/17
|84.0
|4.7001
|5.6%
|0.0
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