盤後速報 - 單井(3490)下週(7月15日)除息1.2元，預估參考價44.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
單井(3490-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月8日)收盤價46.05元計算，預估參考價為44.85元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
單井(3490-TW)所屬產業為光電業，主要業務為模具製造。機器設備製造。太陽能電站維運。近5日股價上漲16.58%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|46.05
|1.2
|2.61%
|0.0
|2023/07/13
|26.1
|1.3
|4.98%
|0.0
|2022/07/15
|23.15
|1.2
|5.18%
|0.0
|2021/08/04
|27.9
|0.7
|2.51%
|0.0
|2020/08/26
|24.55
|0.5
|2.04%
|0.0
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