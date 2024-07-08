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鉅亨速報

盤後速報 - 單井(3490)下週(7月15日)除息1.2元，預估參考價44.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

單井(3490-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月8日)收盤價46.05元計算，預估參考價為44.85元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

單井(3490-TW)所屬產業為光電業，主要業務為模具製造。機器設備製造。太陽能電站維運。近5日股價上漲16.58%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 46.05 1.2 2.61% 0.0
2023/07/13 26.1 1.3 4.98% 0.0
2022/07/15 23.15 1.2 5.18% 0.0
2021/08/04 27.9 0.7 2.51% 0.0
2020/08/26 24.55 0.5 2.04% 0.0

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