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鉅亨速報

盤後速報 - 鼎翰(3611)下週(7月15日)除息13元，預估參考價218.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

鼎翰(3611-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13元。

以今日(7月8日)收盤價231.50元計算，預估參考價為218.5元，息值合計為13.0元，股息殖利率5.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

鼎翰(3611-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為條碼印表機、各式標籤紙、耗材及其零配件。近5日股價上漲0.43%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 231.50 12.9979 5.61% 0.0
2023/08/01 285.0 0.0 0.0% 0.9979
2023/07/20 292.5 12.9725 4.44% 0.0
2022/07/21 181.0 11.0 6.08% 0.0
2021/08/16 223.0 10.0 4.48% 0.0

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