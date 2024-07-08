盤後速報 - 鼎翰(3611)下週(7月15日)除息13元，預估參考價218.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
鼎翰(3611-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13元。
以今日(7月8日)收盤價231.50元計算，預估參考價為218.5元，息值合計為13.0元，股息殖利率5.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
鼎翰(3611-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為條碼印表機、各式標籤紙、耗材及其零配件。近5日股價上漲0.43%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|231.50
|12.9979
|5.61%
|0.0
|2023/08/01
|285.0
|0.0
|0.0%
|0.9979
|2023/07/20
|292.5
|12.9725
|4.44%
|0.0
|2022/07/21
|181.0
|11.0
|6.08%
|0.0
|2021/08/16
|223.0
|10.0
|4.48%
|0.0
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