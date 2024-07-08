外泌體市場規模高速成長 生技台廠積極布局搶進

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 09:25

外泌體在臨床上的應用包含藥物傳輸平台、檢測試劑、新藥與化妝品等，目前在外泌體藥物 FDA 尚未許可上市，但已有以外泌體為生物標記的癌症檢測試劑採 LDTs 方式銷售。化妝品方面，市場上已有動物體、人體來源的外泌體化妝品產品上市，而外泌體醫材、藥品仍在開發階段。法人看好，外泌體在臨床醫療與醫學美容方面有較高素的成長。

另外，根據 Grand View Research 統計，2022 年全球外泌體市場規模約為 1.12 億美元，預估 2023 至 2030 年年複合成長率 (CAGR) 達 32.75%，到了 2030 年市場規模將上看 10 億美元。

訊聯旗下訊聯細胞智藥專攻再生醫療細胞的新藥開發，近年加速開發再生醫療細胞製劑、外泌體 Exosome 的診斷與治療等，並研發 7 款細胞治療新藥，可用於乾眼症及肺部纖維化，其中，外泌體可用於治療乾眼症。法人看好，訊聯多事業體營運往上，2025 年外泌體有望挹注訊聯營收。

永昕在外泌體領域主要以 CDMO 為主，且承接順藥外泌體新藥的 CDMO 委託。法人指出，永昕受惠查廠陸續完成，以及專案進入後期，今年 EBITA 有望轉正，獲利 2025 年也可望轉盈。