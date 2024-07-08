外泌體市場規模高速成長 生技台廠積極布局搶進
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 09:25
外泌體應用領域廣泛，包含癌症、神經退化性疾病、自體免疫疾病，以及再生醫學等，潛在商機龐大，市場規模也高速成長。生技台廠也積極布局搶進，包含投入外泌體新藥開發及代工的訊聯 (1784-TW)、永昕 (4726-TW)、長聖 (6712-TW)、順藥 (6353-TW)。
外泌體在臨床上的應用包含藥物傳輸平台、檢測試劑、新藥與化妝品等，目前在外泌體藥物 FDA 尚未許可上市，但已有以外泌體為生物標記的癌症檢測試劑採 LDTs 方式銷售。化妝品方面，市場上已有動物體、人體來源的外泌體化妝品產品上市，而外泌體醫材、藥品仍在開發階段。法人看好，外泌體在臨床醫療與醫學美容方面有較高素的成長。
另外，根據 Grand View Research 統計，2022 年全球外泌體市場規模約為 1.12 億美元，預估 2023 至 2030 年年複合成長率 (CAGR) 達 32.75%，到了 2030 年市場規模將上看 10 億美元。
訊聯旗下訊聯細胞智藥專攻再生醫療細胞的新藥開發，近年加速開發再生醫療細胞製劑、外泌體 Exosome 的診斷與治療等，並研發 7 款細胞治療新藥，可用於乾眼症及肺部纖維化，其中，外泌體可用於治療乾眼症。法人看好，訊聯多事業體營運往上，2025 年外泌體有望挹注訊聯營收。
永昕在外泌體領域主要以 CDMO 為主，且承接順藥外泌體新藥的 CDMO 委託。法人指出，永昕受惠查廠陸續完成，以及專案進入後期，今年 EBITA 有望轉正，獲利 2025 年也可望轉盈。
長聖今年計畫新增外泌體技術平台，並建造第四座 GMP 再生醫療廠，以具有靶向的外泌體開發神經退化性疾病的 First-in-class 外泌體新藥。順藥則引進外泌體疾病治療技術，投入腦中風 LT-6001 新藥開發，瞄準長期未被滿足需求的神經領域。
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