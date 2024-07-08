再創天價！客戶同意漲價、AI需求可持續性激勵 台積電飆逾4%助台股續創新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:26

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日股價再創新高，早盤大漲 4.48% 至每股 1050 元，此前麥格理與摩根士丹利 (下稱大摩) 等投行紛紛將台積電目標價調高，前者指客戶同意台積電漲價將助推毛利率攀升，大摩則看好 AI 半導體需求永續性的預期及晶圓價格上漲趨勢。

麥格理證券在最新發佈的研究報告中指出，根據供應鏈訪查，多數客戶同意台積電上調代工價格換取可靠供應，有望進一步將台積電明年毛利率推高至 55.1%，2026 年則將達到 59.3%。鑑於獲利前景逐年成長，麥格理重申台積電「優於大盤」評等並將目標價一舉調高 28% 至 1280 元，為外資圈第二高價，僅次於滙豐的 1370 元

麥格理認為，在 AI 發展趨勢推動下，台積電的需求能見度優於歷史平均水準。隨著台積電為客戶創造價值，該券商認為台積電將能提高定價。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋表示，隨 AI 長期趨勢推動，加上毛利率上揚，使台積電 2023 年到 2026 年獲利年複合成長率 (CAGR) 將達 26%。台積電今年到後年每股獲利 (EPS) 分別上調 5%、2%、1%。對於市場高度關注的資本支出，賴昱璋認為，基於持續不斷投資先進製程，特別是 3 奈米與 2 奈米，因此將台積電明、後年資本支出預測值上調至 350 億美元跟 370 億美元。

近日，產業鏈消息稱台積電將從明年開始對最先進的 3 奈米製程技術進行漲價，其中 AI 產品價格提高 5% 到 10%，非 AI 產品價格將上漲 0% 至 5%，至於 5 奈米也有望因生產成本提高而調高報價。

業內人士稱此次漲價可能是基於市場需求、產能、成本方面的考量。

在大客戶瘋狂預訂產能的背景下，台積電的 3 奈米製程產能持續吃緊，已經成為常態。有消息稱蘋果、高通、輝達與超微等四家大廠大舉包下台積電 3 奈米製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到 2026 年。

市場預期，今年蘋果 iPhone 16 系列新機備貨量有望年增 5% 至 9200 萬至 9500 萬台，台積電為新機 A 系列處理器獨家供應商，相關訂單將成為 3 奈米製程的最大出海口。

此外，詹家鴻 (Charlie Chan) 和戴舒云 (Daisy Dai) 在內的大摩分析師也將台積電目標價一舉上調 9.3% 至每股 1180 元，並認為明年晶圓價格將上漲 5%，高於先前假設的 2% 漲幅。