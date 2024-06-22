第一銀行蟬聯4年台灣永續投資獎 獲「機構影響力獎」銀行組楷模

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-22 15:40

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行於昨（21）日於台灣永續能源研究基金會舉辦之第四屆「台灣永續投資獎」評選中奪得「機構影響力獎」銀行組「楷模獎」佳績，為國內首家銀行連續四年獲得該組別獎項，肯定第一銀行在永續投資領域落實 ESG 執行成果。

為響應國際永續投資趨勢，發揮機構投資人正面影響力以促進永續金融發展，第一銀行近年積極布局永續發展相關投資，除將 ESG 因子融入投資決策流程中，降低投資風險並敦促被投資公司關注 ESG 重點議題外，亦響應金管會「綠色金融 3.0 行動方案」，積極強化氣候風險管理機制。

此外，第一金融集團於 2022 年簽署科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 並加入「碳核算金融聯盟」(PCAF)，進行集團投融資部位碳排放量盤查，期許藉由精進永續投資標的篩選標準，將資金有效引導至被投資標的，協助企業有序轉型達到環境永續發展，實踐政府 2050 淨零碳排目標。

第一銀行近年積極擴大永續投資範疇，投資部位從既有的綠色債券，拓展至社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券 (SLB)，亦擴建布局「綠電及再生能源產業」及「SBTi 倡議投資」等主題性投資，以協助本國再生能源相關產業切入國際區域型風電產業鏈，並支持國際趨勢及永續精神，期望藉由擴大投資之廣度及深度，有助於提升全體社會 ESG 福祉。

面對現今氣候變遷議題，一銀除針對高污染 / 高碳排產業明訂投資限額，並規範投資國內企業皆須揭露近年碳盤查結果作為投資決策之依據外，2023 年提出投資業務脫碳承諾，以降低投資組合之氣候風險，近年亦持續研議精進脫碳承諾，並逐年積極推動議合成效。