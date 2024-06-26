第一銀行勇奪2024年國家品牌玉山獎 9 項大獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 16:16

2024 年第 21 屆國家品牌玉山獎揭曉，第一銀行展現卓越經營績效，勇奪 9 項獎座，不論在數位發展、員工照護、體育推手，以及品牌建立上，皆獲得國家級肯定，為具前瞻性和競爭力的優質標竿企業。

第一銀行董事長邱月琴表示，第一銀行長期深耕 ESG（環境、社會、公司治理）及數位金融創新，積極打造幸福企業，未來將持續秉持「就在你左右」品牌精神，推動永續發展，為客戶提供暖心且專業的服務，同時發揮正向影響力，與社會共創美好將來。

本次第一銀行獲得 6 項「最佳人氣品牌類」和 3 項「最佳產品類」獎座，合計共 9 座國家品牌玉山獎，包括 ESG Podcast《一銀陪你聊「新」事》、《就在你左右》品牌形象廣告、友善家庭、體育先行者、第一金融智慧地圖平台、企業金流自動化平台、數位平台 NPS 導入專案、iLEO 數位銀行、多元社群平台等。

2023 年第一銀行成為首家推出 ESG Podcast《一銀陪你聊「新」事》節目之公股行庫，以有趣、深入淺出的方式向大眾傳達永續議題的新知，今年再新增「第一會客室」單元，豐富節目內容；還推出品牌廣告《E 起動起來》與《第一次銀行》三部曲，透過活潑動感的 ESG 唱跳 MV，邀請民眾一起響應環境永續，將 ESG 精神融入於日常生活中。

第一銀行也積極打造幸福職場，提供優於法令假別及友善育兒措施，生產後發給生育津貼第一胎 10 萬元、第二胎起 15 萬元；在力挺國家體育發展上，每年投入上千萬元經費舉辦及贊助各類體育賽事，其中，已獲第一銀行進用之舉重隊好手陳玟卉在 2020 年東京奧運奪得銅牌，今年再度代表臺灣挺進 2024 年巴黎奧運，期能再次為國爭光。

值得一提的是，第一銀行數位金融品牌「iLEO」已連續第二年榮獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」獎項的殊榮，並持續拓展生態圈服務；為解決企業日常資金管理需求，提供一站式的「企業金流自動化平台」；領先同業首創將門牌定位及 GIS 地理資訊技術應用於法人金融數位轉型，打造「第一金融智慧地圖平台」。

第一銀行更運用多元化社群與創意行銷工具將流量變現，整合線上暨線下的商業模式，以精準的分眾策略與社群互動增強黏著度，其中，Facebook 粉絲專頁「第 e 好康 Firstbank」粉絲數逾 74 萬人，為國內金融業之冠；為傾聽與重視客戶聲音，自 2021 年起導入 NPS（Net Promoter Score 淨推薦分數）顧客體驗管理體系，最新調查結果顯示，在整體數位通路 NPS 獲得「極好」的佳績。