鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)目標價調升至220元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)提出目標價估值：中位數由212.5元上修至220元，調升幅度3.53%。其中最高估值300元，最低估值145元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予鴻海(2317-TW)評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀1位。
鴻海(2317-TW)今(5日)收盤價為214.5元。近5日股價上漲0.23%，相關其他電子近5日上漲0.61%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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