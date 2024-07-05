鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調升至1316.82元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 18:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對M31(6643-TW)提出目標價估值：中位數由1274.97元上修至1316.82元，調升幅度3.28%。其中最高估值1833.29元，最低估值620.82元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予M31(6643-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。
M31(6643-TW)今(5日)收盤價為1305元。近5日股價上漲20.91%，相關半導體類指數近5日上漲3.3%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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