不再使絆子 蘋果核准Epic歐洲應用程式商城app

鉅亨網編譯許家華 2024-07-06 10:41

蘋果 (AAPL-US) 周五 (5 日) 表示，已批准遊戲開發商 Epic Games 在歐洲推出 iPhone 和 iPad 使用的 app 商城。先前《堡壘之夜》遊戲開發商 Epic Games 曾指控，蘋果阻止其為蘋果設備建立 app 商城，對其提出反壟斷投訴。

蘋果表示，最近有關「Epic Sc​​rland AB Marketplace」的爭議與 Epic 的《堡壘之夜》app 無關，《堡壘之夜》app 先前已獲批准。

App 開發人員和反壟斷監管機構曾抨擊蘋果把持 iOS app 生態系統的做法。

在此之前，Epic 表示，蘋果已兩度拒絕他們提交的 Epic Games Store 推行文件，主張他們設計的某些按鈕和標籤與蘋果自家 App Store 的設計雷同。

Epic 在 X 上連番發文表示：「我們使用『安裝』和『應用程式內購買』這樣的命名，是比照多個平台上各種熱門 app 的命名慣例，並且遵循 iOS app 中按鈕的標準慣例。」

Epic 強調，蘋果駁回的決定是「任意、、具有阻礙性的，並且違反歐盟數位市場法案 (DMA)」，因此已向歐盟委員會回報。

針對蘋果為驗證側載 app 和第三方 app 商城進行檢查和驗證之舉，歐盟委員會上個月展開調查，但拒絕發表評論。