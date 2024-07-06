不再使絆子 蘋果核准Epic歐洲應用程式商城app
鉅亨網編譯許家華 2024-07-06 10:41
蘋果 (AAPL-US) 周五 (5 日) 表示，已批准遊戲開發商 Epic Games 在歐洲推出 iPhone 和 iPad 使用的 app 商城。先前《堡壘之夜》遊戲開發商 Epic Games 曾指控，蘋果阻止其為蘋果設備建立 app 商城，對其提出反壟斷投訴。
蘋果表示，最近有關「Epic Scrland AB Marketplace」的爭議與 Epic 的《堡壘之夜》app 無關，《堡壘之夜》app 先前已獲批准。
App 開發人員和反壟斷監管機構曾抨擊蘋果把持 iOS app 生態系統的做法。
在此之前，Epic 表示，蘋果已兩度拒絕他們提交的 Epic Games Store 推行文件，主張他們設計的某些按鈕和標籤與蘋果自家 App Store 的設計雷同。
Epic 在 X 上連番發文表示：「我們使用『安裝』和『應用程式內購買』這樣的命名，是比照多個平台上各種熱門 app 的命名慣例，並且遵循 iOS app 中按鈕的標準慣例。」
Epic 強調，蘋果駁回的決定是「任意、、具有阻礙性的，並且違反歐盟數位市場法案 (DMA)」，因此已向歐盟委員會回報。
針對蘋果為驗證側載 app 和第三方 app 商城進行檢查和驗證之舉，歐盟委員會上個月展開調查，但拒絕發表評論。
Epic 因不滿蘋果針對 iOS 設備上的 app「應用程式內購買」 收取高達 30% 的傭金，自 2020 年以來一直與蘋果不斷大打法律戰。
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