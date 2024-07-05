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鉅亨速報

盤後速報 - 漢唐(2404)下週(7月12日)除息21元，預估參考價365.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

漢唐(2404-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利21元。

以今日(7月5日)收盤價386.00元計算，預估參考價為365.0元，息值合計為21.0元，股息殖利率5.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。近5日股價上漲6.73%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 386.00 21.0 5.44% 0.0
2023/07/13 219.5 15.0 6.83% 0.0
2022/06/28 169.5 13.1253 7.74% 0.0
2021/06/18 237.5 17.0 7.16% 0.0
2020/06/17 224.0 13.0 5.8% 0.0

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