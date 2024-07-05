盤後速報 - 漢唐(2404)下週(7月12日)除息21元，預估參考價365.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
漢唐(2404-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利21元。
以今日(7月5日)收盤價386.00元計算，預估參考價為365.0元，息值合計為21.0元，股息殖利率5.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。近5日股價上漲6.73%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|386.00
|21.0
|5.44%
|0.0
|2023/07/13
|219.5
|15.0
|6.83%
|0.0
|2022/06/28
|169.5
|13.1253
|7.74%
|0.0
|2021/06/18
|237.5
|17.0
|7.16%
|0.0
|2020/06/17
|224.0
|13.0
|5.8%
|0.0
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