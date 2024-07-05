盤後速報 - 麗正(2302)下週(7月12日)除息0.31元，預估參考價18.64元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
麗正(2302-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.31元。
以今日(7月5日)收盤價18.95元計算，預估參考價為18.64元，息值合計為0.31元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
麗正(2302-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。近5日股價上漲4.14%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|18.95
|0.31
|1.64%
|0.0
|2023/07/11
|20.65
|0.8
|3.87%
|0.0
|2022/07/21
|16.65
|0.6013
|3.61%
|0.0
|2021/11/30
|17.05
|0.3007
|1.76%
|0.0
|2016/09/01
|6.25
|0.0241
|0.38%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 意德士科技(7556)次交易(8)日除權息3元，參考價134.76元
- 盤後速報 - 圓裕(6835)次交易(8)日除息2元，參考價50.4元
- 盤後速報 - 峰源-KY(6807)次交易(8)日除息2.6元，參考價57.9元
- 盤後速報 - 奈米醫材(6612)次交易(8)日除權息1.2元，參考價156.18元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇