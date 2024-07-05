search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 敦吉(2459)下週(7月12日)除息4元，預估參考價74.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

敦吉(2459-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月5日)收盤價78.10元計算，預估參考價為74.1元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

敦吉(2459-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子零組件之買賣。安全規格、電磁相容測試與驗證。精密模具及射出成型生產製造、車用電子零組件及電子零組件製造。近5日股價上漲3.03%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 78.10 4.0 5.12% 0.0
2023/07/12 59.3 3.8 6.41% 0.0
2022/07/06 49.9 3.5 7.01% 0.0
2021/07/07 57.5 3.3 5.74% 0.0
2020/07/07 42.15 3.0087 7.14% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23556.590.14%
敦吉78.1-0.13%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty