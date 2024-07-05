盤後速報 - 敦吉(2459)下週(7月12日)除息4元，預估參考價74.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
敦吉(2459-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(7月5日)收盤價78.10元計算，預估參考價為74.1元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
敦吉(2459-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子零組件之買賣。安全規格、電磁相容測試與驗證。精密模具及射出成型生產製造、車用電子零組件及電子零組件製造。近5日股價上漲3.03%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|78.10
|4.0
|5.12%
|0.0
|2023/07/12
|59.3
|3.8
|6.41%
|0.0
|2022/07/06
|49.9
|3.5
|7.01%
|0.0
|2021/07/07
|57.5
|3.3
|5.74%
|0.0
|2020/07/07
|42.15
|3.0087
|7.14%
|0.0
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