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鉅亨速報

盤中速報 - 直得(1597)急拉3.15%報88.3元，成交5,750張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:09

直得(1597-TW)近5分K漲速3.15%，05日10:09報88.3元，成交5,750張，今日漲幅為9.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

直得(1597-TW)近5日股價上漲12.71%，所屬產業為電機機械，相關電機機械上漲3.61%。集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+109 張
  • 外資買賣超：+109 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+189 張
  • 融券增減：+45 張

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