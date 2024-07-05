盤中速報 - 直得(1597)急拉3.15%報88.3元，成交5,750張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:09
直得(1597-TW)近5分K漲速3.15%，05日10:09報88.3元，成交5,750張，今日漲幅為9.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
直得(1597-TW)近5日股價上漲12.71%，所屬產業為電機機械，相關電機機械上漲3.61%。集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+109 張
- 外資買賣超：+109 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+189 張
- 融券增減：+45 張
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