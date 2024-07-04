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鉅亨速報

盤中速報 - 直得(1597)股價拉至漲停，漲停價80.7元，成交2,156張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:24

直得(1597-TW)04日12:24上漲7.3元，股價漲停報80.7元，委買1張、委賣97張，成交2,156張。

主要業務為微型及標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。機器手臂及軟體PLC之研究開發製造及銷售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日上漲0.29%。

直得(1597-TW)近5日股價上漲0.69%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+308 張
  • 外資買賣超：+309 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-4 張
  • 融券增減：+31 張

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