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鉅亨速報

盤中速報 - 辛耘(3583)股價拉至漲停，漲停價451.5元，成交11,344張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 12:12

辛耘(3583-TW)05日12:12上漲41元，股價漲停報451.5元，委買23張、委賣585張，成交11,344張。

主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲3.59%。

辛耘(3583-TW)近5日股價上漲18.64%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,474 張
  • 外資買賣超：+5,053 張
  • 投信買賣超：+561 張
  • 自營商買賣超：-140 張
  • 融資增減：-848 張
  • 融券增減：+285 張

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