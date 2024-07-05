盤中速報 - 辛耘(3583)股價拉至漲停，漲停價451.5元，成交11,344張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 12:12
辛耘(3583-TW)05日12:12上漲41元，股價漲停報451.5元，委買23張、委賣585張，成交11,344張。
主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲3.59%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,474 張
- 外資買賣超：+5,053 張
- 投信買賣超：+561 張
- 自營商買賣超：-140 張
- 融資增減：-848 張
- 融券增減：+285 張
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