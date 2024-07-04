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鉅亨速報

盤中速報 - 直得(1597)急拉6.53%報79.8元，成交1,801張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:22

直得(1597-TW)近5分K漲速6.53%，04日12:22報79.8元，成交1,801張，今日漲幅為8.72％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

直得(1597-TW)近5日股價上漲0.69%，所屬產業為電機機械，相關電機機械上漲0.29%。集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+308 張
  • 外資買賣超：+309 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-4 張
  • 融券增減：+31 張

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