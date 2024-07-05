盤中速報 - 均豪(5443)大漲7.36%，報106.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:54
均豪(5443-TW)05日09:54股價上漲7.3元，報106.5元，漲幅7.36%，成交15,864張。
均豪(5443-TW)所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
近5日股價上漲28%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,491 張
- 外資買賣超：+2,145 張
- 投信買賣超：+1,391 張
- 自營商買賣超：-45 張
- 融資增減：-2,617 張
- 融券增減：+1,897 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 華容(5328)大漲7.36%，報17.5元
- 盤中速報 - 聯傑(3094)大漲7.21%，報34.2元
- 盤中速報 - 倉佑(1568)大漲7.01%，報31.3元
- 盤中速報 - 一詮(2486)急跌-3.05%報143.5元，成交29,403張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇