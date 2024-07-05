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鉅亨速報

盤中速報 - 均豪(5443)大漲7.36%，報106.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:54

均豪(5443-TW)05日09:54股價上漲7.3元，報106.5元，漲幅7.36%，成交15,864張。

均豪(5443-TW)所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

近5日股價上漲28%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,491 張
  • 外資買賣超：+2,145 張
  • 投信買賣超：+1,391 張
  • 自營商買賣超：-45 張
  • 融資增減：-2,617 張
  • 融券增減：+1,897 張

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