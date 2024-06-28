盤中速報 - 均豪(5443)急跌-4.06%報92.3元，成交18,092張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 09:16
均豪(5443-TW)近5分K跌速4.06%，02日09:16報92.3元，成交18,092張，今日漲幅為4.89％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
均豪(5443-TW)近5日股價上漲28.47%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.18%。櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,941 張
- 外資買賣超：+1,997 張
- 投信買賣超：+1,391 張
- 自營商買賣超：+553 張
- 融資增減：+3,716 張
- 融券增減：+1,164 張
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