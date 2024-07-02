盤中速報 - 均豪(5443)股價拉至漲停，漲停價96.8元，成交62,790張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:51
均豪(5443-TW)02日12:51上漲8.8元，股價漲停報96.8元，委買3,047,000張，成交62,790張。
主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲6.18%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,941 張
- 外資買賣超：+1,997 張
- 投信買賣超：+1,391 張
- 自營商買賣超：+553 張
- 融資增減：+3,716 張
- 融券增減：+1,164 張
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