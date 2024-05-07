天氣逐漸轉暖效應 鮮活4月營收達4.39億元月增80%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 16:45

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (7) 日公布最新營收，2024 年 4 月營收為 4.39 億元，月增 80.91%，主要因 4 月隨著天氣逐漸轉暖，新茶飲客戶開始上新季節性水果茶產品，使用到公司的原物料也隨之增加，同時，新茶飲客戶為因應中國大陸五一假期，提前啟動備貨方案，帶動營收較上月增長。

鮮活果汁 - KY 指出，因中國大陸市場因內需消費降級，以致最新的 4 月營收較去年同期減少 8.11%。同時，2024 年 1-4 月營收 13.1 億元，僅年增 0.52%。

鮮活果汁 - KY 指出，由於中國大陸新茶飲市場的消費者需求呈現多元化與個性化發展趨勢，消費者對飲品品質、口感、原料新鮮度的要求不斷提高，對健康、環保、社交屬性等附加價值愈發重視，但是中國大陸疫後整體經濟復甦趨緩，消費者變得更加理性，以降低非必要消費支出，追求性價比高為訴求，致中國大陸內需消費降級，致單月營收較去年同期減少。

鮮活果汁 - KY 指出面對中國大陸內需消費市場挑戰，作為原料生產企業先進者，鮮活採用全自動生產線提升產品質量、加強研發創新、針對不同消費群體和季節變化，推出適合不同口味和需求的原料產品，以定製化生產築高競爭門檻、積極拓展銷售渠道和關注市場動態，盼能在當前消費趨勢下及時調整產品策略和生產計劃，以應對中國新茶飲市場主要消費趨勢。

展望第二季，隨著夏季的臨近，氣溫逐步升高，消費者對於清涼飲品的需求提升，新茶飲品牌亦推出季節性產品，其中水果茶比例相較第一季預計會有所增加。鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座廠合計年產能 15.5 萬噸優勢，保持市場領先地位。

鮮活果汁 - KY2023 年全年稅後純益 4.2 億元，每股純益達 12.41 元 ，與德麥 (1264-TW) 同爲去年獲利超越一個股本的食品股，鮮活果汁擬配發每股 6.6 元股息。