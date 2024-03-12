健喬去年EPS 1.61元 擬配發1.6元股利

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 17:46

健喬 (4114-TW) 今 (12) 日公告財報，由於 2022 年認列土地出售利益、基期高，去年稅後純益 5.95 億元，年減 25.56%，每股純益 1.61 元；董事會決議配發股票股利 1 元與現金股利 0.6 元，若以今日收盤價 37.95 元估算，現金殖利率約 1.6%。

健喬去年營收 51.4 億元，年增 17.19%；毛利率 41.24%，年減 0.4 個百分點；營益率 11.96%，年增 1.64 個百分點。公司指出，稅後純益相較 2022 年扣除土地出售利益 5.56 億元，仍有 6.8% 的年成長。

另外，透過自身成長、策略聯盟以及持續購併三大成長動能，除了 2023 年營收雙位數成長外，營業規模也反映在費用控制上，營業費用率下降已經形成明顯的趨勢。

健喬去年第四季營收 13.37 億元，季增 8.36%、年增 6.45%；毛利率 41.14%，季減 0.04 個百分點、年減 1.61 個百分點；營益率 12.15%，季增 0.82 個百分點、年減 0.14 個百分點；稅後純益 1.71 億元，季增 26.97%、年增 6.44%，每股純益 0.45 元。