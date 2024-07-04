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鉅亨速報

盤後速報 - 旺矽(6223)下週(7月11日)除息7.5元，預估參考價527.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

旺矽(6223-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

以今日(7月4日)收盤價535.00元計算，預估參考價為527.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

旺矽(6223-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。近5日股價下跌0.74%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 535.00 7.5 1.4% 0.0
2022/07/14 79.6 4.0 5.03% 0.0
2021/07/12 131.0 4.4701 3.41% 0.0
2020/07/20 122.0 2.4896 2.04% 0.0
2019/09/04 66.3 1.9996 3.02% 0.0

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