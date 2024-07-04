盤後速報 - 旺矽(6223)下週(7月11日)除息7.5元，預估參考價527.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
旺矽(6223-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。
以今日(7月4日)收盤價535.00元計算，預估參考價為527.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
旺矽(6223-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。近5日股價下跌0.74%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|535.00
|7.5
|1.4%
|0.0
|2022/07/14
|79.6
|4.0
|5.03%
|0.0
|2021/07/12
|131.0
|4.4701
|3.41%
|0.0
|2020/07/20
|122.0
|2.4896
|2.04%
|0.0
|2019/09/04
|66.3
|1.9996
|3.02%
|0.0
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