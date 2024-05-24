【量大強漲股整理】機器人商機爆發下，潛力股何處尋?

鉅亨研報 2024-05-24 17:40

加權指數，今日開低震盪，終場下跌 42.09 點，收在 21565.34 點，成交量 4142 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 60.62 億，投信賣超 18.31 億，自營商買超 25.97 億，三大法人合計買超 68.28 億，其中，外資連 3 買，累計 548.46 億。

美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.53%，標普 500 指數下跌 0.74%，納指下跌 0.39%，費半下跌 0.02%，美國上週初領失業金人數報 21.5 萬，低於預期 22 萬，再度削弱聯準會今年降息的希望，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 54% ，11 月至少降息 1 碼的機率為 64%，AI 關鍵股 (NVDA-US) 輝達，週四迎來輝煌里程碑，股價狂飆 9.32%，收在 1037.99 美元，突破千美元大關；台股方面，受到美股下跌的影響，加權指數，開盤後下跌逾 220 點，但隨即走高，拉至平盤附近，顯示買盤力道依然強勁，終場下跌 42.09 點，收在 21565.34 點，力守 5 日均線之上，預期震盪整理過後，有望續攻並挑戰 22000 大關。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.91%，收在 867 元，企業積極擴產，今年將新建 7 座廠，因應高效能運算（HPC）強勁需求，今年 3 奈米產能將增加 3 倍；2020 年至 2024 年先進製程產能複合成長率將約 25%；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.73%，收在 176 元，有望挑戰前波高點 179 元，企業已經覆蓋 AI 全產業鏈，包括價值鏈上游的 GPU 模組、基板及後端 AI 伺服器設計與系統集成等業務，是行業少有的可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務的廠商，加上全球布局的生產據點，為爭取 AI 伺服器訂單扮演關鍵地位；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.83%，收在 1195 元，多款採用天璣 9300 的旗艦手機已導入各類生成式 AI 功能，廣獲市場好評，2023 年 5G 旗艦晶片營收大幅成長約 70％，貢獻超過 10 億美元的營收。

(2345-TW)智邦，上漲 0.39%，收在 512 元，400G 產品快速成長，預估下半年佔營收比重將高達 25%，而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期，目前已經小量試單，出貨給雲端資料中心大客戶，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速晶片 Gaudi 3 供應鏈，有助於提升整體毛利率，法人預估，今明兩年營收和獲利皆會明顯成長，目標價上看 655 元。

(3363-TW)上詮，上漲 2.3%，收在 156 元，最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電，在當紅的 CPO 有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者。

(3163-TW)波若威，上漲 0.88%，收在 114 元，受 AI 算力需求帶動，數據中心相關 800G 光模塊產品群，看好今年進入放量階段，將開始貢獻營收，產能部分，菲律賓新廠陸續於去年第四季後取得產品驗證及出貨許可，主力集中在北美電信市場，以分波多工器 ( WDM ) 和分歧器產品 ( Branch ) 光模組為主。

(3450-TW)聯鈞，今日股價漲停鎖死，收在 87.5 元，再創波段新高，這檔股票，佳螢 5.17 不僅領先預告公開看好 CPO 族群更是點名，具有 Q1 虧轉盈的 CPO 潛力股就是 (3450-TW) 聯鈞，來到今天亮燈漲停! 再創新高! 通通驗證

佳螢所說!

(3450-TW) 聯鈞，5 月 22 日召開法說會，去年資料中心相關營收比重不到二成，今年首季已來到五成，成為企業的主要成長動能，凸顯 AI 浪潮下，客戶對短距離傳輸的需求正與日俱增，激勵該公司出貨量持續增加，目前產能利用率超過 85%，下半年傳統旺季加持下，產能利用率有望再度提升，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，全力搶攻 AI 商機。

全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%，相關概念股將長期受惠；(2359-TW)所羅門，上漲 5.21%，收在 171.5 元，企業開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(6188-TW)廣明，上漲 2.25%，收在 113.5 元，旗下達明機器人發展協作型機器人，不僅具備原生 AI 功能及智慧視覺 同時涵蓋傳統機器視覺與 AI 視覺；(6161-TW)捷波，上漲 3.22%，收在 54.5 元，收盤再創波段新高，2023 年 3 月與工業電腦廠 (6579-TW) 研揚換股策略結盟，推出一系列為工業 4.0 量身定製的工業電腦，還整合尖端 HAILO AI 技術，推出邊緣運算 AI 解決方案，工業機器人應用領域，推出多功能主板搭載無人搬運車系統 ( AGV )，為機器視覺解決方案提供支援，成長動能可期。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師