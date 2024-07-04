盤後速報 - 聯茂(6213)下週(7月11日)除息1.5元，預估參考價125.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
聯茂(6213-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月4日)收盤價127.00元計算，預估參考價為125.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯茂(6213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。近5日股價上漲8.23%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|127.00
|1.5
|1.18%
|0.0
|2023/07/10
|69.3
|3.0
|4.33%
|0.0
|2022/06/30
|80.5
|5.0
|6.21%
|0.0
|2021/07/19
|160.0
|5.0
|3.13%
|0.0
|2020/07/06
|150.5
|5.0
|3.32%
|0.0
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