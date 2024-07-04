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鉅亨速報

盤後速報 - 聯茂(6213)下週(7月11日)除息1.5元，預估參考價125.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

聯茂(6213-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月4日)收盤價127.00元計算，預估參考價為125.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯茂(6213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。近5日股價上漲8.23%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 127.00 1.5 1.18% 0.0
2023/07/10 69.3 3.0 4.33% 0.0
2022/06/30 80.5 5.0 6.21% 0.0
2021/07/19 160.0 5.0 3.13% 0.0
2020/07/06 150.5 5.0 3.32% 0.0

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