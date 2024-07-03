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鉅亨速報

盤中速報 - 聯茂(6213)大漲7.05%，報129元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:38

聯茂(6213-TW)03日09:38股價上漲8.5元，報129.0元，漲幅7.05%，成交10,750張。

聯茂(6213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

近5日股價上漲6.64%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,995 張
  • 外資買賣超：+3,498 張
  • 投信買賣超：-147 張
  • 自營商買賣超：+1,644 張
  • 融資增減：+1,091 張
  • 融券增減：+12 張

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