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鉅亨速報

盤中速報 - 聯茂(6213)大漲7.33%，報124.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:48

聯茂(6213-TW)01日09:48股價上漲8.5元，報124.5元，漲幅7.33%，成交13,409張。

聯茂(6213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

近5日股價上漲2.2%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,442 張
  • 外資買賣超：+1,918 張
  • 投信買賣超：-249 張
  • 自營商買賣超：-227 張
  • 融資增減：+1,875 張
  • 融券增減：+15 張

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