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鉅亨速報

盤後速報 - 精聯(3652)下週(7月11日)除息0.35元，預估參考價50.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

精聯(3652-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(7月4日)收盤價50.50元計算，預估參考價為50.15元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

精聯(3652-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辯識資料收集產品研發、設計、製造、全球銷售。近5日股價下跌2.91%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 50.50 0.34588 0.68% 0.0
2023/07/13 33.4 0.67037 2.01% 0.0
2022/06/30 21.2 0.4149 1.96% 0.0
2021/09/13 26.85 0.153 0.57% 0.0
2020/07/17 22.0 0.14 0.64% 0.0

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