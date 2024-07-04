盤後速報 - 精聯(3652)下週(7月11日)除息0.35元，預估參考價50.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
精聯(3652-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(7月4日)收盤價50.50元計算，預估參考價為50.15元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
精聯(3652-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辯識資料收集產品研發、設計、製造、全球銷售。近5日股價下跌2.91%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|50.50
|0.34588
|0.68%
|0.0
|2023/07/13
|33.4
|0.67037
|2.01%
|0.0
|2022/06/30
|21.2
|0.4149
|1.96%
|0.0
|2021/09/13
|26.85
|0.153
|0.57%
|0.0
|2020/07/17
|22.0
|0.14
|0.64%
|0.0
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